Світлицька вперше прокоментувала чутки про її роман із Цимбалюком і розкрила, які між ними стосунки

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Українська акторка Олена Світлицька вперше прокоментувала чутки про її роман із колегою за сценою Тарасом Цимбалюком.

Вже й не один місяць подейкують, що парочку пов'язує дещо більше, ніж просто робота та дружба. Тривалий час актори уникали коментарів про їхній ймовірний романтичний зв'язок. Однак Олена Світлицька на проєкті "По хатах" вирішила розставити всі крапки над "ї". Акторка запевняє, що вони з Тарасом Цимбалюком просто колеги та близькі друзі і не більше. Вона припускає, що чутки про роман поширилися через те, що через роботу вони дійсно чимало часу проводили разом.

"Ми колеги, ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, спілкуємося. Ми знімали дуже багато різних відео, багато подорожували разом. Звичайно, у нас є якісь теплі близькі дружні стосунки", - запевнила артистка.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Знаменитість також додала, що наразі офіційно ні з ким у стосунках не перебуває. Утім, акторка зазначила, що не страждає нестачею уваги від чоловіків. Олена Світлицька отримує різні подарунки, чує компліменти та має залицяльників.

"Я не можу говорити про це відверто, бо я нікому не належу. У мене офіційно немає жодних стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, те, що мені приділяли багато уваги – так, це правда", – додала акторка.

Чутки про роман Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької – звідки з'явилися

Першим у публічному просторі про нібито романтичні стосунки акторів заговорив блогер-пліткар Богдан Беспалов ще у квітні. Інсайдер йому розповів, що між артистами нібито бурхливий роман і вирує справжня пристрасть.

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Тим часом редакція сайту ТСН.ua також отримала від інсайдера інформацію про роман акторів. Ба більше, у підтвердження цих слів джерело навіть надало відео, де Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька прогулювалися площею Ринок у Львові та при цьому трималися за руки.

Ще більше олії до вогню додав Telegram-канал "Злива". Зазначалося, що парочку заскочували разом офіціанти та працівники готелів, мовляв, ті зовсім не приховували пристрасть, що вирує між ними.