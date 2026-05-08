Світлицька зробила чесне зізнання про ексчоловіка через рік після розриву: "Залипали одне в одному"

Олена Світлицька

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька, яка нещодавно здивувала зізнанням про еротичні сцени в кіно, відверто заговорила про розлучення з чоловіком Миколою Світлицьким, про виховання доньок після розриву та пояснила, чому не шкодує про завершення дев’ятирічного шлюбу.

Артистка зізналася, що не хотіла створювати для дітей ілюзію щасливої родини, коли в домі давно панувала напруженість. За словами Світлицької, доньки Марійка та Вірочка тонко відчували проблеми між батьками ще задовго до остаточного рішення. Особливо важко дівчатка пережили момент, коли тато переїхав. Старша донька й досі інколи запитує, чи можуть батьки знову бути разом. Втім, акторка переконана: чесність у такій ситуації значно важливіша за життя «заради картинки». До того ж з часом діти почали спокійніше сприймати нову реальність.

«Ми залипали одне в одному, тому не давали собі розвиватися. Не можна так у стосунках: треба не залипати в партнера на 100%», — пояснила Олена в інтерв’ю РБК-Україна.

Реклама

Олена Світлицька з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Світлицька говорить, що після розриву їм із колишнім чоловіком вдалося зберегти нормальні людські стосунки. Вони підтримують зв’язок через дітей, допомагають одне одному та не перетворили розлучення на війну. Ба більше, зміни в особистому житті стали для обох точкою нового старту. Акторка отримала омріяну головну роль, а її ексчоловік Микола почав розвивати власний бізнес у сфері реабілітації.

«Коли ми занадто багато часу проводимо разом через дітей і знову починаємо сперечатися, то жартуємо: "Ага, ну бачиш, значить, ми все правильно зробили" (ред.)», — ділиться акторка.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Зазначимо, Олена Світлицька офіційно розлучилася з чоловіком Миколою в січні 2025 року після дев’яти років шлюбу. Раніше акторка вже натякала, що в їхніх стосунках накопичилося чимало непорозумінь, однак довгий час не коментувала подробиці. Лише тепер знаменитість відверто пояснила, чому вважає це рішення правильним для всієї родини.

Нагадаємо, нещодавно Світлицька на тлі чуток про роман з Цимбалюком вперше розповіла про нового коханого та свої вимоги.

Реклама

Новини партнерів