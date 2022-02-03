"Світ навиворіт": Дмитро Комаров покаже давні традиції "мисливців за головами"

Телеведучий знайде секретні племінні трофеї народу шуар - знамениті муміфіковані голови тсантса, яким понад 100 років

Вже цієї суботи, 5 лютого, о 18:30 на телеканалі 1+1 вийде перша серія нового сезону тревел-проєкту "Світ навиворіт", в якому на телеглядачів чекає продовження експедиції Еквадором, а також унікальні репортажі з нової країни - Колумбії.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

У першому випуску мандрівник Дмитро Комаров вирушить на пошуки легендарних тсантс, яких місцеві індіанці шуари століттями вважали головним військовим трофеєм.

"Кожен з нас, напевно, хоча б раз чув про легендарні племена мисливців за головами. Це люди, які відрізають, висушують людські голови та збирають їх у своїх колекціях. Це все тут, в Еквадорі", – розповів Дмитро Комаров.

Відповідно до звичаїв, у повсякденному житті древніх шуарів існував ритуал виготовлення талісмана з голови вбитого ворога. Вважалося, що такий амулет був основним способом завоювати повагу серед племен, а разом із головою воїн отримував силу та здібності вбитого супротивника. Талісмани робили у суворій секретності за унікальною технологією, і зберігалися вони століттями.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

Телеглядачі могли побачити щось схоже на тсантса у фільмах про Гаррі Поттера або в "Піратах Карибського моря", але справжні військові трофеї шуарів – величезна рідкість та справжня реліквія для індіанців.

Наразі кровожерливий ритуал створення таких амулетів уже пішов у минуле та офіційно заборонений законом. Однак, щоб віддати данину пам'яті традиціям своїх прабатьків, індіанці, як і раніше, з великою повагою ставляться до своїх предків та загиблих воїнів.

Команда "Світу навиворіт" вирушить на таємну зустріч із представником племені шуар. Для знімань Дмитру довелося взяти участь у нічних перегонах і робити все в найсуворішій таємниці, щоб отримати унікальну нагоду подивитися на племінні скарби. Щоб зробити ексклюзивні кадри, всій команді "Світу навиворіт" довелося пройти цілу низку ритуалів очищення.

Крім того, у новому випуску "Світу навиворіт" на глядачів чекає знайомство з 77-річним Бальтазаром Ушко, народною зіркою Еквадору, з якою спілкується навіть президент країни. Бальтазар - останній представник професії кригорубів та національна гордість еквадорців.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

Раніше кригоруби підіймалися у гори, відколювали шматки льоду з вічної мерзлоти, потім спускали в долину за допомогою ослів і продавали місцевому населенню. Але з появою холодильників ця професія виявилася непотрібною у світі. Дмитру Комарову пощастило потрапити в гості до місцевої зірки та дізнатися, як зараз живе, можливо, остання родина кригорубів.

Чому репортаж про "тсантса" довелося зупинити після відкриття племінної скарбниці, і який вигляд має природний термос для перевезення криги – дивіться у новій серії "Світу навиворіт" вже цієї суботи 5 лютого о 18:30 на телеканалі 1+1.

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