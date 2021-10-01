"Світ навиворіт": Комаров покаже колекцію Коранів в закритих печерах і "цвинтар" кораблів

Команда "Світу навиворіт" відправиться на околицю Кветти.

Завтра, 2 жовтня, о 18:30 на телеканалі 1+1 телеглядачів чекає нова серія "Світу навиворіт", в якій Дмитро Комаров продовжить вивчати закриту пакистанську провінцію Белуджистан.

Команда "Світу навиворіт" відправиться на околицю Кветти, столиці Белуджистана, де посеред пустелі розташована священна гора Джебель-аль-Нур.

Тут прокладено близько 10 кілометрів підземних лабіринтів і печер, де зберігається понад 2,5 млн примірників найважливішої книги кожного мусульманина - Корану. У це місце мусульмани з усього світу відправляють і привозять Корани, непридатні для використання.

Світ навиворіт / пресслужба каналу "1+1"

"Після того, як священна книга зношується, просто так викинути її не можна. Тому тут Корани сортують, відбирають ті, які можна реставрувати, і окремо пакують ті, що в поганому стані. Коран - одна з найбільш видаваних книг на планеті. Через те, що мусульмани звертаються часто до священної книги, вона швидко зношується, тому масштаби цього сховища весь час зростають. В одному мішку поміщається 30-40 Коранів. Після сортування мішок відправляють до священної печери, де його більше не відкриють ніколи", - розповів Дмитро Комаров.

Світ навиворіт / пресслужба каналу "1+1"

Команді "Світу навиворіт" вдалося потрапити в одну з печер, де зберігають Корани. Це довгі кілометри тунелів, закладені мішками зі священною книгою. Але найунікальніші екземпляри тут зберігають в спеціальних умовах, під склом. Найдорожчий Коран цієї колекції написаний за допомогою смарагдової пудри, а найдавнішим екземплярам близько тисячі років.

Подорож Белуджистаном продовжиться на узбережжі Аравійського моря, в селі Гадані - одному з трьох місць в світі, де займаються утилізацією кораблів. Цей вид транспорту дуже важливий для сучасного світу - він перевозить вантажі між континентами. Але мало хто замислюється, що відбувається з кораблями, коли вони вже не підлягають ремонту.

Світ навиворіт / пресслужба каналу "1+1"

Як з'ясувалося, непридатні кораблі скуповують спеціальні компанії, доставляють в місця розбору і розпилюють на залізо для подальшого продажу. За словами господаря фірми, вартість старого вантажного корабля залежить від ваги і часто оцінюється в кілька мільйонів доларів.

Робота в місці розпилу кораблів досить небезпечна: у будь-який момент на когось з співробітників може впасти брила металу.

"У Пакистані в мене був особливий "лист бажань" - сюжети, які хотілося зняти особливо. Одна з "мрій" - відпрацювати зміну в Гадані, на кладовищі кораблів, де гігантські суди вручну розрізають на дрібні шматки буквально за два місяці. Справжня чоловіча робота, дуже складна і небезпечна. Навколо все гримить, горить, падають уламки розміром з будинок. Пару місяців я чекав від уряду дозвіл на знімання, і ось на моїй вулиці настало свято, нам сказали "так". Неймовірна удача для журналіста - в Пакистані це закрите для ЗМІ місце", - розповів телеведучий.

Священні печери з мільйонами Коранів і неймовірно небезпечна робота пакистанців на "кладовищі" кораблів - дивіться у новому випуску "Світу навиворіт" завтра о 18:30 на 1+1.

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