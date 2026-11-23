Брюс Вілліс з донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

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Молодша донька Брюса Вілліса — акторка Таллула Вілліс — перепросила за публікацію особистого сімейного фото з батьком, який бореться з лобово-скроневою деменцією.

Дівчина зізналася, що піддалася емоціям після теплої зустрічі з актором і лише згодом усвідомила, що світлина могла бути надто інтимною для соцмереж.

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Як відомо, 32-річна Таллула спершу опублікувала в Instagram кадр, на якому вона обіймає 71-річного батька під час спільного відпочинку на садовій гойдалці. Однак уже наступного ранку фото зникло з її сторінки. Натомість донька актора оприлюднила архівний знімок і пояснила, чому вирішила прибрати попередню публікацію.

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Таллула розповіла, що під час зустрічі вони разом дивилися відео з виступом співака Френкі Валлі. Момент видався їй настільки зворушливим, що вона захотіла зберегти його на фото та поділитися ним із підписниками. Проте згодом дівчина замислилася над тим, наскільки доречно виставляти такий особистий кадр на загал.

Сториз Таллули Вілліс — архівне фото Брюса Вілліса з донькою / © instagram.com/buuski

«У нас була чудова зустріч. Я попросила декого зробити неймовірно миле фото нашого спільного моменту, коли ми дивилися відео зі співом Френкі Валлі. Я була настільки захоплена теплотою цієї миті, що не подумала наперед: можливо, це фото було надто особистим, щоб показувати його загалу. Я визнаю це й обіцяю бути обачнішою», — пояснила Таллула.

Водночас донька актора наголосила, що її родина дуже любить Брюса, а шанувальники продовжують підтримувати його. Вона також назвала батька героєм, яким його знають і цінують близькі та прихильники.

На видаленому фото Таллула була в червоному светрі й сонцезахисних окулярах, обіймаючи батька, одягненого в сірий кардиган. Публікація привернула увагу шанувальників, які стежать за станом здоров’я актора та його родини.

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Важкохворий Брюс Вілліс з донькою Таллулою — видалене фото / © instagram.com/buuski

Нагадаємо, у березні 2022 року близькі Брюса Вілліса повідомили, що актор завершує кар’єру через афазію — порушення, яке впливає на здатність людини спілкуватися. У лютому 2023 року родина уточнила діагноз: у Вілліса виявили лобово-скроневу деменцію. Це прогресувальне неврологічне захворювання, яке може впливати на мовлення, поведінку та рухові функції.

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