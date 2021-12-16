Святослав Гринчук насмішив танцем з Падалко, Вітвіцькою та Островською: "Лінивий красень"

Зірки каналу 1+1 підняли настрій юзерам.

Ведучі ТСН вирішили додати прихильникам трішки святкового настрою.

Так, Святослав Гринчук, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька та Наталія Островська записали на відео танок під новорічний трек. У ролику, яким Падалко поділилася на своїй сторінці в Instagram, красуні у розкішних сукнях синхронно виконують декілька рухів, тоді як Гринчук з кумедною гримасою стоїть на місці.

Юзери оцінили і пластичність жінок і почуття гумору Свята. Зокрема, прихильники зазначили, що Марічка дуже пластична та навіть запропонували відправити її на "Танці з зірками".

Марічка – браво! Відчуває ритм, пластика, грація, фігура, мініатюрність, жіночність

Красуні і лінивий красень

Свят вміє поприколюватися і посміятися! Ви чудова команда! Класні емоції

Святослав – ідеальний, Марічка – богиня

Марічку Падалко терміново відправити на "Танці з зірками". Вона пластична, їй все вдасться

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