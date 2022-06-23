Святослав Гринчук похизувався подарунком для ведучих 1+1 від 83-річної глядачки

Ведучий ТСН і марафону "Єдині новини" Святослав Гринчук розповів про подарунок-оберіг від глядачки – традиційні українські ляльки-мотанки.

Подарунок передала 83-річна пані Тамара Пістун з Тернополя. Жінка – знаний народознавець, авторка книг про стародавні українські обереги.

Вона стежить за ефірами й вирішила своїми виробами підтримати ведучих, операторів, редакторів, журналістів, котрі працюють для України на інформаційному фронті. Пакунок із 6 різнобарвними мотанками та листом Святославу передали його тернопільські друзі. А їм – пані Тамара, коли дізналась про їхнє знайомство з телеведучим.

"Вирішила додати краплинку радості, виготовивши для вас наші прадавні обереги – ляльки-мотанки. Нехай ці маленькі лялечки будуть для вас оберегами, бо виготовлені з добром і любов’ю. Нехай принесуть радість любов і захист", – пише у своєму листі до ведучих пані Тамара.

Святослав Гринчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Свят подякував прихильниці у соцмережах і пообіцяв, що особисто передасть ляльки колегам. Вже вручив напередодні перед спільним ранковим ефіром "Єдині новини" один з оберегів Марічці Падалко. Ще один залишив у шухляді Соломії Вітвіцької й написав їй детальну інструкцію, що це і від кого. Іншим колегам – вручить при зустрічі.

"Дуже приємно отримувати такі подарунки від глядачів. Це наші традиції. Такі обереги виготовляли наші пра-пра-пращури, а отже це дуже знаковий культурний символ. Таким чином торкаємось нашої історії. Ну і звісно – це емоції та праця, які вклала їх авторка. Частки добра і позитиву до нас точно долетіли!", – каже Святослав Гринчук.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Собі телеведучий уподобав невелику біло-рожеву ляльку – буде носити із собою в рюкзаку. Каже, що його донечці, Дзвінці, коли вона повернеться до Києва, точно сподобається, бо рожевий це зараз її улюблений колір. Похизуватись подарунком доньці Свят ще не встиг. Але відчуває, що вона трохи заздритиме йому.

"Мотанок у нас на домашніх "уроках праці" ще не було. Але вона полюбляє робити намиста і браслетики, тому думаю, і така річ їй буде цікавою. Лише треба десь пошукати відеоуроки, як це правильно робити. Ну або може ще колись матиму нагоду отримати роз'яснення безпосередньо від нашої талановитої глядачки", – поділився знаменитість.

Святослав Гринчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

70 мотанок пані Тамари поїхали на аукціон до Чікаго. Виручені кошти підуть для наших захисників. Ще 100 мотанок поїдуть до Польщі. Кожен допомагає чим може.

Нагадаємо, 21 червня, в Амстердамі відбувся міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Як минув захід, читайте та дивіться тут.

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