Святослав Гринчук показав красуню-дружину та зізнався, чи ревнує вона до прихильниць

Святослав Гринчук показав красуню-дружину та зізнався, чи ревнує вона до прихильниць

Також ведучий розкрив, що має пірсинг та показав, де саме.

Телеведучий 1+1 Святослав Гринчук змінив ефірний костюм на повсякденний одяг та разом зі своєю родиною провів вихідний день.

Вже п'ять років Святослав Гринчук веде ранкові ефіри ТСН. Попри серйозну посаду, характер Святослава залишився без змін, навіть сережку після кожного ефіру Гринчук знову одягає у вухо, йдеться у "ЖВЛ".

У вільний від роботи час Гринчук записує веселі відео у Тік-Ток. Інколи з ведучим "Сніданку з 1+1" Русланом Сенічкіним, котрий зі своєю телепарою Людмилою Барбір намагаються підловити Святослава на жарти та постійно вигадують, як розіграти Гринчука.

Святослав Гринчук / пресслужба каналу "1+1"

Поза ефіром Святослав - коханий чоловік та дбайливий тато донечки Дзвінки, якій нещодавно виповнилось чотири роки. З дружиною Христиною Святослав знайомий ще від 15 років - це перше, єдине велике кохання. За словами Христини, чоловіка до шанувальниць не ревнує, бо у коханому впевнена на всі 100%.

"Він класний ведучий, дуже красивий, інтелігентний, тому я радію, коли до нього підходять, беруть автограф, або просто вітаються", - розповіла дружина Святослава Гринчука.

Назвати донечку Дзвінкою запропонувала Христина, а ось характер дівчинка успадкувала від двох батьків, і, як зазначив Святослав, він дуже норовливий. Дзвінка може розмалювати стіни вдома олівцями, дорікнути татові, чому це він, наприклад, не махав їй з екрана телевізора.

"Тато, що це таке?" - сказала одного разу донька Святославу. – "Тебе показували по телевізору, я тобі махала, але ти мені не махав у відповідь", - пригадав смішну історію Гринчук.

Святослав з дружиною та донькою / пресслужба каналу "1+1"

Після школи Святослав вирішив вступати до Львівського університету на факультет журналістики. Крім того, що Гринчук завжди відвідував всі заняття та гарно вчився, він також знаходив час на гру у КВК та започаткував традицію з друзями, яку дотримується дотепер у повсякденному житті. Ведучий колекціонує та любить носити кольорові шкарпетки, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Святослав Гринчук та Джастін Трюдо / пресслужба каналу "1+1"

"Я Джастіна Трюдо не копіював, це вийшло випадково, бо я почав збирати кольорові шкарпетки ще до того, як дізнався, хто такий Джастін Трюдо. Ми паралельно почали цим захоплюватися", - зазначив Святослав.

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