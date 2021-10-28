Святослав Гринчук про те, як мучив свого діда в дитинстві: "Він страшенно бідкався, коли я навчився читати"

Святослав Гринчук про те, як мучив свого діда в дитинстві: "Він страшенно бідкався, коли я навчився читати"

Дідусю ведучого було весело з ним.

Ведучий "ТСН.Ранок" Святослав Гринчук у рамках спецпроєкту ТСН.ua до Дня бабусь та дідусів пригадав своє дитинство.

За словами ведучого, усі його бабусі і дідусі з Західної України. Гринчук зізнався, що саме дідусь свого часу присадив його на футбол. А сталося це на одному з весілль, куди запросили родину:

"Якось я був з дідусем на якомусь весіллі. І там тривав матч чемпіонату світу 90-го року. І, аби я не відсвічував за загальним столом і людям не заважав, мене дідусь відвів в окрему кімнату, ввімкнув мені телевізор, там якраз йшов футбольний матч і я сидів собі його там дивився. Власне, тоді я вперше побачив футбольний матч і вперше ним зацікавився", - пригадав Святослав.

Святослав Гринчук в дитинстві з дідусем

В подальшому це стало частково пов'язано з роботою ведучого, адже тривалий час він працював в "навколоспортивній" журналістиці.

Також Гринчук зізнався, що його діду бракувало нервів, коли маленький Святослав навчився читати:

"Мій дід страшенно бідкався, коли я навчився читати. Зазвичай я з ним не ходив на якісь довгі прогулянки, а це його змусили мене кудись – чи до школи, чи ще кудись… Ми поверталися назад, я просто зупинявся біля кожної вивіски і всіх їх читав. Зрозуміло, що у 5 років я їх читав дуже повільно і ми дві години йшли додому. Після чого мій дід сказав: "Поки він не почне читати швидко, я з ним більше ходити не буду, бо це катастрофа", - розповів ведучий.

Святослав Гринчук в дитинстві з дідусем

А ще Гринчук пригадав, як одного разу у діда таки луснув терпець і він хотів малого розбишаку провчити:

"Коли я вже свого діда дістав. Пам'ятаю, я лишився з ним наодинці, щось бігав біля гаража. Вирішив він мене дідівськими методами провчити. Почав знімати ременя, щоб мене трошки ним лупанути. Але я не зрозумів, що відбувається, бо в нас такого раніше не було. Я питаюсь: "Діду, а чого ти знімаєш ремінь, що ти будеш робити?". І я його настільки чи насмішив, чи розчулив своїм нерозумінням, що він: "Навіть по дупі дати вашому малому не можна". Потім бідкався усім, пішов геть і так мене й не чіпав", - розповів Гринчук.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання