Святослав Вакарчук дав імпровізований концерт на залізничному вокзалі у Києві

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук влаштував несподіваний концерт просто на залізничному вокзалі у Києві.

Музикант вирішив підтримати українців, які зустрічають своїх близьких, або навпаки їдуть додому. Вакарчук зазначив, що за час війни Центральний вокзал столиці став справжньою "фортецею незламності".

Святослав Вакарчук дав концерт на київському вокзалі / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України", - написав в Instagram співак.

Святослав Вакарчук дав концерт на київському вокзалі / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук дав концерт на київському вокзалі / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Разом із пасажирами та зустрічаючими Вакарчук виконав під гітару декілька хітів гурту "Океан Ельзи", а також українські пісні, які сьогодні стали особливими для кожного з нас - "Червону руту", "Ой чий то кінь стоїть" та інші.

Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України. Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові і тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого Захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна - це фортеця незламності. Слава Україні! Слава Героям! Опубликовано Святославом Вакарчуком Воскресенье, 11 декабря 2022 г.

Також артист пригадав свій концерт на вокзалі у Львові, коли усі українці навпаки виїжджали за кордон.

Святослав Вакарчук дав концерт на київському вокзалі / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові і тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого Захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна - це фортеця незламності", - додав Вакарчук.

Святослав Вакарчук дав концерт на київському вокзалі / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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