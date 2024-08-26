Святослав Вакарчук неочікувано заспівав у дуеті з Андрієм Шевченком і підкорив емоційним відео

Зірки заспівали разом випадково, але з важливою метою.
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук неочікувано заспівав разом із колишнім футболістом, а нині президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченком.
Виявилося, що їхній дует зародився цілком випадково. Вони разом приїхали до бійців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", аби підтримати їхній бойовий дух, та вирішили заспівати для них. Врешті, Вакарчук та Шевченко обрали трек з репертуару гурту "Океан Ельзи" – "Оберіг".
Музикант на тлі синьо-жовтого прапора грав на гітарі та співав, а колишній футболіст підспівував йому. Відео з їхнього імпровізованого виступу Святослав Вакарчук поділився у своєму Instagram.
"Несподіваний, але дуже щирий дует. Разом з Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", - підписав відео музикант.
Підписники Вакарчука були неабияк здивовані. Вони зазначили, що дует був справді неочікуваний, але це було приємно чути.
- Я б знепритомнів від щастя, якби побачив це на свої власні очі. Дві українські легенди!
- Зірковий дует, який заслуговує на повагу і оплески!
- Неймовірний дует двох видатних українців!
Нагадаємо, нещодавно в Мережі активно почало набирати популярності відео, як у незвичайний спосіб поклали на ноти вірш поетеси Лесі Українки. Пісню було створено за допомогою штучного інтелекту.
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