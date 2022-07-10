Святослав Вакарчук організував імпровізований концерт для українських захисників

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук від початку війни їздить містами України, зокрема й там, де ведуться активні бойові дії, та підтримує бойовий дух українським захисникам.

Святослав Вакарчук, який нещодавно вдруге став батьком, організував імпровізований концерт для ЗСУ.

Про виступ музиканта повідомило оперативне командування "Південь".

Зокрема, співак грав на гітарі перед українськими захисниками та співав. Після концерту вони всі довго спілкувалися та фотографувалися.

Фото: Оперативне командування "Південь"/Facebook

"Перемога настане тоді, коли кожен українець вкладеться у спільну боротьбу. Коли прокидаючись питаєш себе, що я зробив вчора і що зроблю сьогодні хорошого та чим я можу допомогти хлопцям на передовій. Дякуємо, Святославе!" – йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Фото: Оперативне командування "Південь"/Facebook

Нагадаємо, Святослав Вакарчук не єдиний, хто виступає для захисників. Нещодавно Віталій Козловський вирішив підтримати українських воїнів, які захищають країну від російських окупантів. Аби відволікти їх від негативу та підняти бойовий дух, виконавець заспівав для них.

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