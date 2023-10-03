Святослав Вакарчук побував на передовій та приголомшив кадрами зруйнованого окупантами Ізюма

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирушив до українських захисників на Харківський напрямок.

Музикант побував у деокупованому місті Ізюм, яке російські загарбники майже знищили. На своїй сторінці в Instagram Вакарчук поділився приголомшливими кадрами з Харківщини та показав, який зараз вигляд має місто, і зруйнований міст через річку Сіверський Донець.

"Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати", - написав музикант.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Окрім того, Вакарчук встиг підтримати наших захисників на позиціях. Співак зустрівся з бійцями волинської 14 ОМБ імені князя Романа Великого та влаштував для них концерт просто неба.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Лінія фронту у нас дуже велика, і не всі події потрапляють у новини. Але кожна ділянка фронту надважлива. На Харківщині був. Зустрілись з бійцями волинської 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, що захищають наші позиції тут. Дякую вам, хлопці і дівчата", - написав співак.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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