Святослав Вакарчук похрестив сина: хто куми і де відбулося таїнство (ексклюзив)

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук похрестив свого первістка у відомій на весь світ церкві. Як це було і хто хрещена мати сина Святослава - про це вперше розповів його кум і друг, музикант Мілош Єліч.

Вчора, 10 вересня, у Києві відбулася довгоочікувана прем’єра фільму “Малевич”. Серед гостей заходу був майже у повному складі гурт “Океан Ельзи”. Виявилося, що музиканти Святослав Вакарчук і Денис Дудко прийшли підтримати свого друга і колегу Мілоша Єліча, який написав музику до нової української стрічки про життя відомого художника. У розмові з ТСН.ua Мілош розповів про роботу над цією картиною.

“До мене звернулись ще до ковіду, з ідеєю попрацювати над “Малевичем". Це не перший фільм, музику для якого я написав. Я одразу погодився, бо, по-перше, це важлива історія, а, по-друге, завдяки цій роботі у мене нарешті з’явилося відчуття, що життя продовжується. Над музикою ми працювали десь пів року і це було непросто. Адже ми перебували в різних країнах - режисерка Дар'я знаходилася в Німеччині, а я - у Сербії, тому вся комунікація була онлайн. Але, думаю, в нас все вийшло”, - каже музикант.

Мілош Еліч, Святослав Вакарчук, режисерка фільму Дар’я Онищенко, Денис Дудко

Творча група фільму “Малевич”

За словами Мілоша, Святослав Вакарчук знав про його роботу над фільмом і підтримував, але ніяких порад не давав. Неочікувано, але у розмові з ТСН.ua Мілош випадково зізнався, що музиканти вже не просто колеги і друзі, але й з нещодавнього часу - куми: виявляється, Мілош хрестив первістка Вакарчука, сина Івана.

“Ми разом граємо вже 21 рік. І не просто працюємо, а й дружимо. Більш того, я хрестив його сина. Тобто ви розумієте, наскільки ми близькі і можемо бути щирими один з одним. Взагалі у мене мало людей настільки близьких, як мої колеги з “Океану Ельзи”, ну окрім сім'ї, звичайно. І для мене завжди важлива їхня думка”, - відверто розповів Мілош.

Гурт “Океан Ельзи” / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Як з’ясувалося, для Єліча - син Вакарчука став вже п’ятим похресником, але відмовити другу у такому важливому рішенні, він, звісно, не міг. Про те, де відбулося таїнство хрещення, а також, хто став хрещеною мамою первістка Святослава Вакарчука, Мілош вперше розповів ТСН.ua:

“Він просто підійшов і сказав: “Слухай, а ти погодишся буду хрещеним мого сина?”. І, звісно, я сказав “так”, це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм “Тіні забутих предків”. Ми хрестили разом з Анєю Бурячковою, яка, до речі, знімала декілька наших кліпів, а ще дуже добра подруга дружини Слави”, - неочікувано розповів Мілош Еліч на прем’єрі фільма “Малевич”.

Мілош Єліч, Анна Бурячкова

Церква в Криворівні, де знімали “Тіні забутих предків” / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

До слова, від сьогодні, 11 вересня, подивитися “Малевича” можуть і усі українці. Стрічка нарешті виходить у широкий прокат.