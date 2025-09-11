ТСН у соціальних мережах

Святослав Вакарчук похрестив сина: хто куми і де відбулося таїнство (ексклюзив)

Учасник гурту “Океан Ельзи” Мілош Єліч розповів, як породичався зі своїм другом.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук похрестив свого первістка у відомій на весь світ церкві. Як це було і хто хрещена мати сина Святослава - про це вперше розповів його кум і друг, музикант Мілош Єліч.

Вчора, 10 вересня, у Києві відбулася довгоочікувана прем’єра фільму “Малевич”. Серед гостей заходу був майже у повному складі гурт “Океан Ельзи”. Виявилося, що музиканти Святослав Вакарчук і Денис Дудко прийшли підтримати свого друга і колегу Мілоша Єліча, який написав музику до нової української стрічки про життя відомого художника. У розмові з ТСН.ua Мілош розповів про роботу над цією картиною.

“До мене звернулись ще до ковіду, з ідеєю попрацювати над “Малевичем". Це не перший фільм, музику для якого я написав. Я одразу погодився, бо, по-перше, це важлива історія, а, по-друге, завдяки цій роботі у мене нарешті з’явилося відчуття, що життя продовжується. Над музикою ми працювали десь пів року і це було непросто. Адже ми перебували в різних країнах - режисерка Дар'я знаходилася в Німеччині, а я - у Сербії, тому вся комунікація була онлайн. Але, думаю, в нас все вийшло”, - каже музикант.

Мілош Еліч, Святослав Вакарчук, режисерка фільму Дар’я Онищенко, Денис Дудко

Мілош Еліч, Святослав Вакарчук, режисерка фільму Дар’я Онищенко, Денис Дудко

Творча група фільму “Малевич”

Творча група фільму “Малевич”

За словами Мілоша, Святослав Вакарчук знав про його роботу над фільмом і підтримував, але ніяких порад не давав. Неочікувано, але у розмові з ТСН.ua Мілош випадково зізнався, що музиканти вже не просто колеги і друзі, але й з нещодавнього часу - куми: виявляється, Мілош хрестив первістка Вакарчука, сина Івана. 

“Ми разом граємо вже 21 рік. І не просто працюємо, а й дружимо. Більш того, я хрестив його сина. Тобто ви розумієте, наскільки ми близькі і можемо бути щирими один з одним. Взагалі у мене мало людей настільки близьких, як мої колеги з “Океану Ельзи”, ну окрім сім'ї, звичайно. І для мене завжди важлива їхня думка”, - відверто розповів Мілош.

Гурт “Океан Ельзи” / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Гурт “Океан Ельзи” / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Як з’ясувалося, для Єліча - син Вакарчука став вже п’ятим похресником, але відмовити другу у такому важливому рішенні, він, звісно, не міг. Про те, де відбулося таїнство хрещення, а також, хто став хрещеною мамою первістка Святослава Вакарчука, Мілош вперше розповів ТСН.ua:

“Він просто підійшов і сказав: “Слухай, а ти погодишся буду хрещеним мого сина?”. І, звісно, я сказав “так”, це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм “Тіні забутих предків”. Ми хрестили разом з Анєю Бурячковою, яка, до речі, знімала декілька наших кліпів, а ще дуже добра подруга дружини Слави”, - неочікувано розповів Мілош Еліч на прем’єрі фільма “Малевич”.

Мілош Єліч, Анна Бурячкова

Мілош Єліч, Анна Бурячкова

Церква в Криворівні, де знімали “Тіні забутих предків” / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Церква в Криворівні, де знімали “Тіні забутих предків” / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

До слова, від сьогодні, 11 вересня, подивитися “Малевича” можуть і усі українці. Стрічка нарешті виходить у широкий прокат.

