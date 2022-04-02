Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з донькою: "Яка красива"

На світлині вони позують із синьо-жовтим прапором в руках.

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив рідкісну світлину із названою донькою від Лялі Фонарьової – Діаною.

На фото, яке зробили у Львові, вони позують із синьо-жовтим прапором в руках. Як повідомив зірка в Instagram, цей стяг подарували бійці Сухопутних військ Збройних сил України.

Святослав Вакарчук та Діана Фонарьова / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Розгорнули його у Львові разом із дочкою Діаною. До речі, вона разом із командою однодумців волонтерить у Львові від перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, які потрапили до Львова, знайти притулок у різних містах Європи", – поділився музикант.

У коментарях юзери подякували Святославу та Діані за добрі справи. Також фоловери зробили Фонарьовій компліменти.

Дякую велике вам і Діані

Ніколи не знав що у вас є донька. Вона дуже красива

Яка красива у вас Діана

Зауважимо, Святослав Вакарчук був у стосунках із Лялею Фонарьовою понад 20 років. Її доньку Діану артист прийняв як рідну та завжди називає своєю "дочкою".

Влітку 2021 року артист вперше став батьком. У зірки народився син. Малюка назвали Іваном – на честь відомого батька співака. Про матір свого первістка Вакарчук нічого не говорив. Проте у червні 2021-го артист повідомив, що після 20 років стосунків розійшовся з Лялею Фонарьовою. Пізніше журналісти з'ясували, що новою ймовірною коханою Вакарчука могла стати генпродюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Пресслужба Вакарчука не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.

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