Святослав Вакарчук показав рідкісне фото зі своєю мамою

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився з шанувальниками рідкісним фото зі своєю мамою Світланою Олександрівною.

На сторінці в Instagram музикант розмістив затишне селфі з рідною людиною, яке зробив у Мукачево. На знімку Вакарчук з мамою позують на тлі мальовничого пейзажу, позаду них видніється річка і церква. Співак зосереджено дивиться у камеру, а мама ніжно поклала йому руку на плече:

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачево. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", - підписав фотографію Вакарчук.

Святослав Вакарчук з мамою / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Своєю чергою, шанувальники музиканта подякували його мамі за те, що вона подарувала життя такій талановитій людині:

Дякуємо матусі за такого талановитого та дуже чуттєвого і гідного своєї країни сина!

Моє рідне місто! Яка ваша мама файна та приваблива жіночка!

Така гарна молода мама у вас!

Чудове фото! Безмежна подяка вашій матусі за вас! Святослав, ми вас любимо, ви найкращий!

Зазначимо, що Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року в Мукачеві в сім'ї відомого українського науковця-фізика Івана Вакарчука. Дитинство та юність музикант провів у Львові.

Нагадаємо, що днями "Океан Ельзи" випустив англомовну пісню Voices Are Rising зі свого майбутнього першого альбому англійською.

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