Святослав Вакарчук просто неба заспівав для переселенців з Маріуполя

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який від початку війни їздить з концертами містами України, аби у складні часи підтримати українців, завітав до Дніпра.

Цього разу артист заспівав для переселенців з Маріуполя - людей, які втратили все та вимушені були покидати рідне місто, аби врятуватися від російських загарбників.

Для маріупольців виконавець зіграв на гітарі та заспівав свої відомі хіти, зокрема й пісню "Місто Марії", яку він присвятив захисникам "Азовсталі".

Після свого імпровізованого виступу Вакарчук висловив слова підтримки для переселенців. Він закликав їх "триматися та не падати духом". За його словами, те, що зробили російські окупанти, це справжні жахіття. Утім, вони будуть покарані за скоєне.

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Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук приїздив до рідного Львова. Там артист відвідав акцію "Запустимо серця разом". Під час заходу усіх охочих навчали надавати домедичну допомогу при раптовій зупинці серця. Також виконавець а капела заспівав з львів'янами гімн просто неба. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

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