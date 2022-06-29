Святослав Вакарчук просто зі сцени показав Росії середній палець

У Варшаві відбувся благодійний концерт в підтримку України, де виступив гурт "Океан Ельзи".

Під час виступу лідер колективу Святослав Вакарчук, який нещодавно зворушливо привітав з 31-річчям полоненого командира полку "Азов", просто зі сцени показав своє ставлення до Росії.

Артист сказав потужну промову про те, що РФ не вдасться зламати дух українців, ворог програє. Після своїх слів Вакарчук просто зі сцени показав середнього пальця Росії, пише Telegram-канал NEXTA Live.

"Вона – ворог Росія – хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна, змусити боятися, депресувати, думати про те, як було в минулому", - сказав Вакарчук та показав, що натомість отримає РФ.

Також Святослав подякував Польщі за підтримку України та виконав одну зі своїх відомих пісень "Обійми" польською мовою.

"Ми знаємо, що ми йдемо в майбутнє гордо та впевнено, бо така нація, як українці, за допомогою таких друзів, як Польща, обов'язково переможе. Це станеться навіть швидше, ніж ми думаємо. Головне — працювати для цього кожен день", - зазначив Вакарчук.

До слова, на благодійному концерті збирали гроші для допомоги дітям, які постраждали від війни, біженцям та українським захисникам.

Нагадаємо, раніше у Польщі дали благодійний виступ Jerry Heil і alyona alyona. Співачки зібрали гроші на дрон для ЗСУ.

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