Святослав Вакарчук разом з учасником "Голосу" заспівав по-новому пісню "Обійми"

Також Павло Тютюнник заспівав і з Олею Поляковою.

На сцену вокального шоу "Голос країни-12" вийшов й 25-річний Павло Тютюнник.

Та перед виступом хлопець поділився своєю зворушливою історією. Павло розповів, що ще з малку його виховували бабуся та дідусь, адже батьки були змушені працювати за кордоном. Та, на жаль, через пандемію двох найрідніших людей Павла не стало.

Свій виступ на шоу виконавець вирішив присвятити саме дідусю та бабусі.

"Сьогоднішній свій виступ я присвячую своїй бабці та своєму дідку, яких, на жаль, через пандемію цього року не стало", - поділився Павло.

Виконавець вийшов на сцену та чуттєво виконав композицію Миколи Мозгового – "Минає день, минає ніч".

Оля Полякова та Святослав Вакарчук натиснули на червоні кнопки. А Поляковій настільки сподобався голос Павла, що вона вийшла на сцену та заспівала з юнаком у дуеті.

"Це моя улюблена пісня Мозгового. Я, до речі, співала її на конкурсі, де Мозговий був у журі. Я знаю цю пісню. Можна я трішки з вами заспіваю? Для мене це буде честь", - прокоментувала Оля.

Після дуету з Поляковою, Павло попросив Святослава Вакарчука заспівати разом пісню "Обійми".

І легендарний хіт гурту "Океан Ельзи" залунав по-новому. Голоси Святослава та Павла чуттєво поєдналися та майже злилися в єдиний.

Загалом, виконавець обрав команду Вакарчука.

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