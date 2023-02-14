Святослав Вакарчук разом з воєнним записав просто з фронту привітання з Днем закоханих

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зараз перебуває на фронті та підтримує наших захисників.

Але навіть під час війни на передовій не забувають про свята та завжди пам'ятають про своїх коханих. Тож у День святого Валентина разом з військовими Вакарчук записав зворушливе відеозвернення, яким поділився у своїх соцмережах.

Музикант не лише привітав усіх зі святом, а й нагадав, що саме заради тих, кого любимо, ми продовжуємо боротьбу з ворогами.

"Ми разом з бійцями тут на сході, на фронті, вітаємо вас всіх з Днем закоханих. Ми хочемо сказати, що хоча нам сьогодні і не вистачає наших коханих поруч, ми знаємо, чого ми тут. Хлопці і дівчата тут на фронті сьогодні захищають нашу державу, нашу країну для того, щоб рано чи пізно настав мир і ми повернулися додому до своїх коханих, обійняли їх. Обіймаю вас всіх, нехай кохання завжди буде в серці. Воюємо ми за найрідніших, за сім'ї, за близьких. За те, що у нас всіх було щастя та перемога", - сказав Вакарчук у зверненні.

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