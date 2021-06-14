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Ляля Фонарьова відповіла на запитання про розрив з Вакарчуком

Ляля Фонарьова відповіла на запитання про розрив з Вакарчуком

Ляля Фонарьова відповіла на запитання про розрив з Вакарчуком

rustars.tv

Днями артист оголосив про розрив стосунків із екскоханою.

Розрив стосунків українського співака, фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та стилістки Лялі Фонарьової сколихнув увесь український шоубізнес.

Артист сам опублікував допис  у соцмережі про завершення стосунків. Знайомі пари звинувачують у всьому співака. Втім, артист так і не назвав причини розриву. Відмовилася коментувати ситуацію й екскохана обранця, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ще два тижні тому журналісти ТСН брали інтерв'ю у Святослава Вакарчука. Не відаючи нічого про сімейні проблеми пари, запитали, чи не одружився співак зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, з якою разом уже 20 років.

"Я дуже вас прошу, всі мої питання про особисте життя я завжди коментую тоді, коли хочу, але в основному я цього не хочу", – сказав тоді зірка.

© nashasvadba.net
nashasvadba.net

Штампа в паспорті, як показує декларація співака, так і не з’явилося: "Я вважаю, що в кожного право є і говорити про це і не говорити, для того воно і особисте життя. Але повірте, якщо мені буде що сказати, я вам обов’язково скажу", – запевнив артист.

Нічого так і не сказав тоді, але 12 червня написав на своїй сторінці, що їхні з Лялею дороги розійшлись.  Сама Ляля розпад родини не коментує. 

"Ви не за адресою звернулися", – відповіла стилістка.

© instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вакарчук теж мовчить. А от  знайомий пари, продюсер Євген Рибчинський не втримався і опублікував допис. У ньому йдеться, що Славко має завдячувати своєю популярністю Фонарьовій.

"Сотні таких хлопчиків намагалися взяти штурмом "Мелораму" і "Територію А". А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів, модного, перспективного і впливового стиліста. Коли Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука, багато хто пожав плечима, бо тоді це був дивний вибір", – написав поет.

Євген натякнув, що розійтися вирішив саме Вакарчук. І як видно з тексту,  зробив це не красиво: "Просто все колись завершується: молодість, краса, популярність, здоров'я гроші, життя... Але завжди слід залишатися людиною". 

Пізніше  Рибчинський видалив свій допис. У Мережі почали з'являтися чутки, що Вакарчука вже бачили у Львові з новою обраницею. Але фото підтвердження цьому немає.

Новини України: чому Вакарчук розлучається з Лялею Фонарьовою

Новини України: чому Вакарчук розлучається з Лялею Фонарьовою

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповіла історію кохання Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової. Пара була разом понад 20 років.