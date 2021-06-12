Святослав Вакарчук розлучається: історія кохання експари тривалістю понад 20 років

Пропонуємо пригадати, що відомо про стосунки колишніх.

Відомий співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приголомшив новиною про розлучення зі своєю обраницею, стилісткою Лялею Фонарьовою.

Пара була разом понад 20 років, подейкують, 5 з них – у шлюбі. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, що відомо про обраницю зірки та їхню історію кохання.

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До стосунків із рокером Ляля була одружена із власником мережі перукарських салонів Володимиром Тарасюком, якому 1993 року народила доньку Діану. Втім, невдовзі подружжя розлучилося.

Фонарьова навчалася у школі стилістів Toni&Guy, що в Лондоні, та два роки працювала у Великій Британії. По поверненню до України жінка стала іміджмейкеркою відомих українських музикантів, зокрема, гурту "Океан Ельзи". До слова, саме вона вигадала славнозвісну хустку на мікрофоні, яку асоціюють з Вакарчуком. Також чарівна брюнетка деякий час працювала фотографинею гурту. Саме тоді Ляля та Святослав і закохалися одне в одного.

nashasvadba.net

Вакарчук майже не ділиться подробицями свого особистого життя. Зірка воліє не розповідати про сім’ю, зазначаючи, що не робитиме з цього шоу.

2015 року ширилися чутки про те, що закохані одружилися у Львові в сімейному колі. Втім, не відомо, чи це правда.

Спільних дітей пара не має. Втім, в артиста та названої доньки склалися чудові стосунки. Більше того, Діана також закінчила навчання, як і її мама у Лондоні, та працює в команді зірки.

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ще у квітні цього року Вакарчук ніжно привітав Лялю з днем народження. У фотоблогу знаменитість поділився рідкісним знімком іменинниці. Фани і не могли запідозрити, що здавалося б, зразкова пара розірве стосунки.

Наразі Ляля Фонарьова працює артдиректоркою гурту "Океан Ельзи". Чи продовжить експара співпрацювати, поки невідомо. Також залишається в таємниці причина розлучення.

Нагадаємо, нещодавно соліст Pianoбой приголомшив, що ледь не розлучився після 20 років шлюбу. Співак розповів про особисте життя.

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