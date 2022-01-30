Святослав Вакарчук розплакався на "Голосі країни" через учасника

Роман Меліш заспівав пісню епохи Відродження.

У другому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" вийшов на сцену Роман Меліш.

Загалом, 33-річний музикант 2013 року вивчав старовинну музику у Базелі, Швейцарія. Після цього він виступав з різними колективами.

На "Голос країни" Роман прийшов, аби почати відроджувати старовинну музику. Хоч вокаліст не співав з мікрофоном 15 років, бо пісні епохи Відродження виконують без нього, чоловіку вдалося майстерно виконати старовинну композицію.

Музикант зачарував тренерів та глядачів своїм неймовірним голосом.

Спочатку кнопку натиснула Оля Полякова. Втім, на останній секундах повернувся й Святослав Вакарчук.

"Було три моменти, коли в мене були мурашки по шкірі. Вперше – це, коли ви власне почали, і я почув тембр вашого голосу. Вдруге, коли ви зробили дуже складний, але дуже красивий мелізм. Ну і як ви закінчили, фінал, вихід на тоніку – це було просто неймовірно", - прокоментував Святослав.

Роман поміркував та обрав команду Вакарчука. Співак був настільки зворушений, що не стримав своїх емоцій та навіть заплакав.

"Вперше бачив, щоб Вакарчук плакав. Я думав, він не вміє цього робити", - здивувався Юрій Горбунов.

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