Святослав Вакарчук розповів про батьківство під час війни: "Це дає шалену мотивацію"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про сприйняття світу та життя під час війни з появою дітей.

Під час війни музиканту рідко вдається бачитися з рідними, але навіть на відстані діти мотивують Вакарчука на нові звершення. Як зізнався співак, спочатку він переживав, щоб батьківство були важким випробуванням.

"Я не можу сказати, що це змінило мене фундаментально, — зізнався він. — Просто з’явився ще один вимір і ще одна фарба в житті, можливо найважливіша. Але сама по собі вона не змінила мене, вона лише додала плюси до сприйняття світу. Насправді, мені дуже допомагає той факт, що народились маленькі дітки. Це дає шалену мотивацію. Я переживав, що це може бути обтяжуючим фактором під час війни, але це навпаки — допомагає", - поділився Вакарчук з NV.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музиканту дуже хотілося б присвячувати більше часу своїм дітям, але зараз він має зосередитися на допомозі державі, заради їхнього майбутнього.

"Звісно, хотілося б бачити дітей більше. Але для того ми всі сьогодні воюємо, для того кожен робить все, що вміє, для того я їжджу на фронт і стараюсь пришвидшити перемогу. Щоб мої діти в майбутньому не знали слова "війна", а мій син, якому зараз рік і вісім місяців, не йшов воювати", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, що 2021 року лідер гурту "Океан Ельзи" вперше став батьком - у нього народився син Іван. А під час війни, влітку 2022 року, у музиканта народилася донька.

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