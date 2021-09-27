Романтична зустріч відбулася у рідному Львові.

Український співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про своє перше побачення.

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У програмі "Ранок з Україною" знаменитість поділився, що перша романтична зустріч із коханою відбулася у студентські роки у рідному Львові. Майбутня зірка організував зустріч просто у навчальному закладі – в одній з аудиторій Львівського національного університету імені Івана Франка. Там він навчався на факультеті фізики.

"Щоб далеко не ходити. Ми зустрілися в одній аудиторії. Все було пристойно, навіть дуже сором'язливо. Я з дівчиною поговорив і в нас зав'язалися стосунки. Але скоро ця історія кохання закінчилася", – пригадав музикант.

Нагадаємо, раніше Соловій поділилася, чому не привітала свого продюсера Вакарчука із народженням первістка. Також артистка пригадала, як невдало привітала зірку з днем народження.

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