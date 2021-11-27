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Святослав Вакарчук розповів про свою бабусю, яка пережила Голодомор

Святослав Вакарчук розповів про свою бабусю, яка пережила Голодомор

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Святослав Вакарчук розповів про свою бабусю, яка пережила Голодомор

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Артист закликав прихильників запалити сьогодні о 16:00 свічу пам'яті.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у день пам'яті жертв голодоморів розповів про свою бабусю, яка пережила ті страшні часи.

Як написав зірка на своїй сторінці в Instagram, лише згодом він зрозумів, чому його рідна людина не любила їсти чорний хліб.

"Моя бабуся не хотіла їсти чорного хліба... Малим я не розумів чому. А потім, коли став старшим, усвідомив: він нагадував "хліб" тих страшних часів Голодомору, зліплений з будь-чого... Вже пізніше вона розповідала про "голодовку" і про те, як пережила ті страшні часи. Мільйони інших українців так і не змогли розказати своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років, штучно організований нелюдським сталінським режимом. Не змогли, бо не пережили його", – поділився виконавець.

Також Вакарчук закликав прихильників запалити сьогодні о 16:00 свічу пам'яті, щоб згадати про всіх жертв Голодомору: "Нам дуже важлива ця колективна пам'ять, особливо сьогодні. Колективна пам'ять єднає. А єдність - найпотужніша зброя нації".

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