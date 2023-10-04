Святослав Вакарчук став почесним доктором престижного університету в Харкові

Почесне звання виконавець отримав ще на початку 2023 року.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився радісними новинами.

У своєму Instagram музикант розповів, що став почесним доктором Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Відповідне звання Вакарчуку присвоїли ще на початку 2023 року, однак лише зараз виконавець зумів його отримати.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Ще на початку року отримав повідомлення від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що їхнім рішенням мені присвоєне почесне звання (це не науковий ступінь), відзнаку "Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна". Днями між поїздками сходом країни заїхав до Харкова, зустрівся зі студентами, професорами, викладачами, керівниками університету. Зараз ці зустрічі в місті мають свою атмосферу дружнього кола, ніби всі всіх сто років знають, і обов'язково у форматі "підземне укриття", - поділився музикант.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

До слова, відповідне почесне звання від початку повномасштабної війни отримали письменник та співак Сергій Жадан, а також американський історик Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук побував у деокупованому Ізюмі. Музикант показав, як російську окупанти зруйнували місто.

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