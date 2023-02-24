Святослав Вакарчук у роковини війни виконав гімн України на церемонії нагородження бійців ЗСУ

Музикант отримав нагоду бути поруч із нашими воїнами в такий важливий день.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виконав гімн України на церемонії нагородження захисників, волонтерів і родичів загиблих бійців ЗСУ в роковини початку повномасштабної війни.

Сьогодні, 24 лютого, через рік після початку страшної трагедії для України, президент Володимир Зеленський нагородив волонтерів та воїнів, які ціною власного життя наближають нашу перемогу.

Вакарчук відкрив урочистий захід потужним виконанням гімну. У своєму Facebook музикант написав, що для нього це була найвища честь. Співак також додав, що час спогадів про війну ще настане, а поки потрібно продовжувати боротися з ворогом.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сьогодні річниця повномаштабної агресії росії проти нашої держави. Буде багато спогадів про цей складний рік. Є речі, про які згадуєш постійно, є такі, про які б не згадувати більше ніколи. Але я вважаю, що час спогадів ще прийде. А сьогодні важливо сконцентруватися на діях, що ведуть до перемоги! Для мене найвища честь саме сьогодні бути поруч із воїнами, які захищають нас, та розпочати цей день гімном нашої держави під час нагородження президентом наших захисників, родичів полеглих воїнів, волонтерів. Слава Україні", - написав Вакарчук.

Після церемонії музикант мав змогу особисто поспілкуватися з нашими захисниками та зробити декілька спільних світлин на пам'ять. Відео з церемонії опублікували на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Участь Володимира Зеленського у заході «Лютий. Рік. Незламність» Участь Президента України Володимира Зеленського у заході «Лютий. Рік. Незламність». Версія з жестовою мовою: http://bit.ly/3INMFYm Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 лютого 2023 р.

У роковини початку повномасштабної війни українські зірки поділилися своїми спогадами про 24 лютого 2022 року та розповіли, що відчували у той страшний день.

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