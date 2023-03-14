Святослав Вакарчук від душі привітав зі святом українських добровольців: "Ми обов'язково переможемо"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українських добровольців у їхнє професійне свято.

Музикант записав відеозвернення, у якому привітав наших захисників з цим важливими днем. Вакарчук зауважив, що саме такі люди сьогодні є прикладом того, що Україна - це люди. Відеопривітанням співак поділився у своїх соціальних мережах.

"Сьогодні День українського добровольця! Я маю честь вітати усіх тих, хто ще з самого початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців і дівчат - справжній наочній приклад того, що держава - це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні", - сказав у відео Вакарчук.

Зазначимо, що День українського добровольця ще відносно нове свято для нашої країни, але не менш важливе. Щорічно у цей день ми дякуємо тим, хто від 2014 року боронить Україну. Також 14 березня вшановують пам'ять тих, хто пішов з життя, добровільно захищаючи батьківщину від окупантів.

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