Святослав Вакарчук висловився про смерть героя України "Да Вінчі": "Велика втрата"

Співак Святослав Вакарчук відреагував на загибель захисника, героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі".

Музикант пригадав своє знайомство з бійцем ЗСУ та їхні зустрічі під час війни. Вакарчук зізнався, що "Да Вінчі" завжди надихав його своїми якостями.

"Загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі"... Ми познайомилися ще у 2020 році під Авдіївкою. Я приїжджав до нього, його побратимів та посестр не раз… Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять Герою..." - написав у Facebook виконавець.

Про смерть 27-річного Дмитра стало відомо 7 березня. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади пішов з життя у боях під Бахмутом. "Да Вінчі" пішов воювати у 18 років, а 2020-го вже отримав звання Героя України та орден "Золота зірка".

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