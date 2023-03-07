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Святослав Вакарчук висловився про смерть героя України "Да Вінчі": "Велика втрата"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Святослав Вакарчук висловився про смерть героя України "Да Вінчі": "Велика втрата"

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" був особисто знайомий із військовим.

Співак Святослав Вакарчук відреагував на загибель захисника, героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі".

Музикант пригадав своє знайомство з бійцем ЗСУ та їхні зустрічі під час війни. Вакарчук зізнався, що "Да Вінчі" завжди надихав його своїми якостями.

"Загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі"... Ми познайомилися ще у 2020 році під Авдіївкою. Я приїжджав до нього, його побратимів та посестр не раз… Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять Герою..." - написав у Facebook виконавець.

Про смерть 27-річного Дмитра стало відомо 7 березня. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади пішов з життя у боях під Бахмутом. "Да Вінчі" пішов воювати у 18 років, а 2020-го вже отримав звання Героя України та орден "Золота зірка".

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Дата публікації
Перегляди
1160
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