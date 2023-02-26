Святослав Вакарчук висловився, кого з росіян "не потрібно вважати ворогами"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився своєю думкою щодо того, кого з громадян РФ можна не вважати ворогами.

Музикант вважає, що культура та спорт в жодному разі не можуть залишатися поза політикою. Тож усі, хто зараз мовчить про війну в Україні тим самим просто підтримують ворога.

"На війні світ чорно-білий. На війні не буває "поза". На війні ти чи підтримуєш ворога... А мовчати - це теж мовчазна підтримка ворога, і тоді ти частина ворога, і тоді моє ставлення до тебе, як до ворога. І тут не може бути жодних компромісів щодо того, що хтось там поза політикою: мистецтво чи спорт", - сказав Вакарчук в інтерв'ю DW.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Натомість, співак заявив, що не вважає ворогами тих росіян, які змогли відкрито виступити проти політики кремля та щиро сподіваються на перемогу України у цій війні.

"Поміж тим, я хочу наголосити, що є велика кількість ситуацій, коли ті, хто в Росії - актори, музиканти і так далі - знайшли в собі сили виступити проти того жаху, який відбувається. Вони кажуть: "Ми – не російська держава, ми окремо". І вони діють окремо у своєму окремому світі зараз, у своєму обмеженому чи не обмеженому культурному просторі. Це зовсім інша історія: якщо вони щиро бажають перемоги Україні, тоді їх ворогами вважати не потрібно", - сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, у роковини початку повномасштабної війни Святослав Вакарчук особисто привітав наших військових та заспівав гімн України на церемонії нагородження бійців ЗСУ.

Читайте також: