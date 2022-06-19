Святослав Вакарчук вперше показав фото зі своїм однорічним сином

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав перше фото зі своїм однорічним сином Іваном.

До слова, сьогодні, 19 червня, маленький синочок співака святкує день народження.

Івану виповнюється один рочок. З цієї нагоди артист показав в Instagram перше фото зі своїм синочком.

На знімку Іванко крихітною ручкою тримає свого татуся за пальчик.

"Святкувати перший рік сина в день батька — особливий подарунок долі!" – зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук з сином / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Зазначимо, про те, що Святослава народився син, стало відомо у серпні минулого року. Хто народив йому сина, виконавець не розповідає. Утім, журналісти розшукали маму Івана. Первістка Вакарчуку народила продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Євгенія Яцута / Фото: ТСН.ua

До речі, нещодавно стало відомо, що виконавець вдруге стане батьком. Євгенія знову при надії.

Читайте також: