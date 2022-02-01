Святослав Вакарчук вперше заговорив про свого маленького сина

Первісткові музиканта вже півроку.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи", суддя проєкту "Голос країни-12" Святослав Вакарчук вперше заговорив про свого сина Івана.

Так, у інтерв'ю виданню "Теленеделя" музикант зізнався, що мріє записати платівку з колисковими. До цього Вакарчук ніколи не говорив публічно про свого первістка:

"Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, безперечно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав. Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоби обрати, які йому більше подобаються. Тому трохи доведеться зачекати", - сказав молодий татусь.

Також Вакарчук поміркував про кризу середнього віку і зізнався, що у нього відбулася переоцінка цінностей після появи малюка:

"Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Деякі кажуть, що криза середнього віку починається в 30 років, деякі - що в 40 або 50. Але ж вона не може тривати 20 років?! Безумовно, у мене відбулася переоцінка цінностей – це зумовило багато подій у житті. Чи це криза? Не знаю. Я не фахівець із цього питання", - поділився музикант.

Зазначимо, що у серпні 2021 року з'явилася інформація, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. Пізніше пресслужба співака підтвердила цю інформацію, та розповіла, що малюка назвали Іваном – на честь відомого батька Вакарчука.

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Про матір свого первістка Вакарчук нічого не говорив. Проте у червні 2021-го артист повідомив, що після 20 років стосунків розійшовся з Лялею Фонарьовою.

Пізніше журналісти з'ясували, що новою ймовірною коханою Вакарчука могла стати генпродюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Пресслужба Вакарчука не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.

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