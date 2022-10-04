Святослав Вакарчук з передової передав привіт від захисників Херсонщини

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук знову вирушив до військових.

Під час війни Святослав Вакарчук багато разів побував на фронті, аби підтримати українських захисників. Цього разу музикант опинився на Херсонщині.

На своїй сторінці у Facebook Вакарчук поділився відео, яке записав разом із бійцями 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини.

Опубликовано Святославом Вакарчуком Вторник, 4 октября 2022 г.

"Передаємо привіт всій Львівщині! Передаємо привіт всій Галичині! Слава Україні", - сказав на відео Вакарчук.

У коментарях під записом Вакарчука користувачі попросити музиканта передати вітання нашим захисникам та подякувати за їхню відданість Україні.

Слава нашим воїнам! Бережіть себе!

Ви просто молодці! Молимося за вас!

Дякуємо, Святославе, що підтримуєте наших мужніх хлопців!

Нагадаємо, учасник гурту "ТНМК" Фоззі поділився зворушливим повідомленням від захисника "Азовсталі", якого нещодавно звільнили з полону.

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