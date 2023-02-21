Святослав Вакарчук заговорив про свого 1-річного сина: "Мій Іван знає багато слів"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заговорив про свого 1-річного сина Івана.

Зокрема, у Міжнародний день рідної мови артист зізнався, що його первісток вже знає чимало слів, а його найулюбленіші – це "потяг", "борсук", "їжак", "валіза". Щоправда, як зазначив Вакарчук, фаворити Івана постійно змінюються.

Музикант також наголосив, що для нього неабияк приємно чути, як його діти говорять рідною українською мовою.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Мій син Іван у свої 1 рік і 8 місяців знає багато слів. Зараз він дуже любить говорити слова: потяг, борсук, їжак, валіза. Але фаворити змінюються щотижня. Немає нічого кращого, ніж чути, як твої діти починають говорити. Говорити рідною мовою! Це щастя! (до речі, ще одне улюблене слово нашого Івана). Українська мова - це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна, так точно. З Міжнародним днем рідної мови, друзі!" – написав у своєму фотоблогу артист.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук щасливий батько двох дітлахів. Продюсерка Євгенія Яцута влітку 2021 року народила музиканту сина Івана, а вже за рік на світ з'явилася донечка Соломія.

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