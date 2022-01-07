Святослав Вакарчук захопив рідкісним фото з мамою та молодшим братом

Артист показав, як святкує Різдво з рідними.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав фото з мамою Світланою та молодшим братом Олегом.

Тренер шоу "Голос країни-12" приїхав до рідних до Львова на Святвечір. У своєму Instagram знаменитість опублікував кадр, де родина усміхнено позувала на тлі картин, які намалювала мама виконавця.

Святослав Вакарчук з мамою і братом / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

У дописі артист привітав фанів зі святом.

"Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові", – поділився він.

До слова, зірка рідко показує та розповідає про свою сім'ю, тому юзери були у захопленні від кадру. "Яка мама!", "Які ви гарні", "Мама не змінилася, а ось Ольчик з сивою бородою – це виклик", "Дуже гарна мама", – писали користувачі у коментарях.

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