Святослав Вакарчук закрутив новий роман після розриву з Фонарьовою – ЗМІ

Музиканта заскочили з новою пасією у Львові.

Новина про розлучення фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука з Лялею Фонарьовою стала справжнім шоком для його прихильників.

Ще більше фанати були здивовані тому, що музикант, який майже ніколи не говорив про свої стосунки, заявив про це особисто, написавши пост у Facebook.

Цілком можливо, що на такий відвертий крок Вакарчук наважився, аби уникнути зайвих чуток та розпочати спокійно новий роман. Як повідомляє Telegram-канал "Культурная прачечная", днями артиста заскочили з новою пасією у Львові. Жінці близько 40 років і, як розповіли у близькому оточенні музиканта, саме вона стала причиною розриву Вакарчука та Фонарьової. Близькі Вакарчука розповідають, що він має дуже щасливий вигляд.

Святослав Вакарчук з Лялею Фонарьовою та її донькою / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

А от для екскоханої Святослава все не так радужно. Подейкують, що Ляля переживає їхнє розлучення дуже важко та навіть потрапила до лікарні.

Нагадаємо, що не так давно продюсер Євген Рибчинський прокоментував розлучення Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової. Він натякнув, що співак почав роман із Лялею заради кар'єри.

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