Святослав Вакарчук замилував рідкісним фото з мамою та поділився спогадами про рідне Мукачево

Також артист потішив своїм архівним дитячим знімком.
Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук показав рідкісні фото з мамою та поділився спогадами про рідне Мукачево.
Світлини з близькою людиною виконавець опублікував у своєму Instagram. Спочатку музикант показав архівний чорно-білий знімок, де він зображений ще зовсім дитиною. Юний Святослав Вакарчук був у візочку, тим часом його мама стояла поруч з ним.
Наступне фото, яке показав артист, вже було свіже. На знімку Святослав Вакарчук позував із мамою на тлі річки. Обидва кадри були зроблені в рідному місті музиканта Мукачеві. Артист поділився своїми декількома спогадами та пригадав місцевість, де зростав. Як зазначив співак, у його рідного міста навіть є свій особливий запах, який він ні з чим не сплутає.
"Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім'ї п'яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю", - поділився артист.
Нагадаємо, наразі Святослав Вакарчук служить в лавах ЗСУ на посаді офіцера морально-психологічного забезпечення. Нещодавно співак побував на фронті, де неочікувано заспівав для військових у дуеті з колишнім футболістом Андрієм Шевченком.
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