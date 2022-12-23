Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні: "Вихід на нього суворо заборонено"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівав просто на Антонівському мосту у Херсоні, який щодня страждає від ворожих обстрілів.

Співак влаштував імпровізований виступ і під гітару заспівав один зі своїх хітів, пісню "Човен". Виконавець зауважив, що не випадково обрав саме цю пісню, адже зараз вона має символічне значення.

Відео зі своїм співом на Антонівському мосту Вакарчук опублікував в Facebook.

"Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднанні міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонено та символічно і важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Човен", - поділився Вакарчук.

Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднанні міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонено та символічно і важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Човен". Там зліва і справа цвітуть сади Там зліва і справа чужі сліди Війнами втомлена та ніким не зломлена Розквітай, земле ти моя Голодом морена, але непокорена Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я Опубликовано Святославом Вакарчуком Пятница, 23 декабря 2022 г.

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