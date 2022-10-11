Святослав Вакарчук заспівав на пішохідному мосту у Києві, куди поцілила російська ракета

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав незламність духу українського народу.

Зокрема, артист заспівав на пішохідному мосту у Києві після того, як туди поцілила російська ракета. Вакарчук виконав на скляній переправі, що витримала ворожий обстріл, композицію "Місто Марії", яку присвятив Маріуполю.

"Я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі "Азовсталі", - зазначив Вакарчук.

За словами музиканта, росіянам ніколи не вдасться зруйнувати єдність та силу духу українського народу. Україна обов'язково переможе.

"Рашистські ракети, в чергове, тероризували Україну і Київ. Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців! Азов – сталь! Ми - переможемо! Слава Україні! Героям слава!", - наголосив музикант.

Нагадаємо, масовані ракетні удари по Україні емоційно прокоментувала акторка українського походження Мілла Йовович. Знаменитість зазначила, що спустошена від того, що нині відбувається у її рідній країні.

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