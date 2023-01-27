Святослав Вакарчук заспівав з українськими військовими під звуки канонади в Бахмуті

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за час війни побував у різних містах та гарячих точках на фронті. Цього разу артист вирушив до Бахмуту, який окупанти вже перетворили на справжні руїни.

До міста у Донецькій області Вакарчук вирушив, щоб підтримати наших захисників, які щодня у запеклих боях відбивають атаки ворога.

Музикант записав відео на тлі зруйнованого міста під звуки вибухів та канонади.

"Тут гаряче, але місто нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут та інші українські міста і села, не просто герої - це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен з них залишається живим і неушкодженим і повертається переможцем", - сказав Вакарчук.

Разом з військовими в укритті співак виконав легендарну пісню "Червона рута" під гітару, а також свій хіт "Все буде добре", та побажав нашим захисникам якомога швидше перемогти та повернутися додому.

"Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті - особливі. Місто, яке ще донедавна було одним з найуспішніших в регіоні - справжня руїна. Та ми боремось сьогодні не лише за будинки. Ми боремось за наших людей і за цінності", - написав під відео Вакарчук.

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