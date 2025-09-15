SWOIIA на тлі чуток про роман з MELOVIN заявила про новий статус й розвіяла усі чутки

SWOIIA та MELOVIN

Українська співачка SWOIIA, яка тривалий час підігрівала інтерес до стосунків з MELOVIN, зробила нову заяву про особисте життя.

Так, виконавиця повідомила, що зараз не самотня. Водночас вона поставила крапку у публічних обговореннях її нібито роману з MELOVIN і зауважила, що це не він. SWOIIA не стала розголошувати подробиць про нового коханого, але неозброєним оком було помітно, що вона щаслива.

"Чому з MELOVIN? То вже рік тому було. Серце моє не вільне (і це не MELOVIN — ствердно відреагувала співачка на запитання ведучої)", — заінтригувала співачка у коментарі "Нашому радіо".

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Попри відсутність у зірок роману, вони підтримують дружній зв'язок. Артистка поділилася, що знає про погіршення стану здоров’я колеги та спілкується з ним.

"Він розповів, що з ним, у соцмережах. Ми на зв’язку й у нас прекрасні, неймовірні стосунки", — додала зірка.

До слова, чутки про ймовірний роман MELOVIN і SWOIIA спровокували на публічному заході минулого року. Їх заскочили за поцілунком у ліфті. Спочатку історія спочатку набирала обертів й щоразу музиканти лише підживлювали цікавість фанів своєю іскрою. Та з часом вони все менше почали з'являтися на публіці разом і називали своє кохання платонічним. Зрештою, все це переросло у дружбу.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN потрапив до психіатричної клініки і розкрив свій діагноз.