Сєдокова, Успенська та Бузова: до Мережі злили нові телефони "друзів Путіна"

Можете зателефонувати їм, поки вони не встигли змінити свої номери.
В Україні продовжується флешмоб - "зателефонуй друзям Путіна".
Раніше до Мережі вже "зливали" телефони багатьох російських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також українських, які переїхали жити до Росії.
Тепер же сайт TSN.ua зміг відшукати номери інших медійників.
Російські знаменитості, які мовчать про війну або ж підтримують режим Путіна:
- Анжеліка Рева (дружина коміка Олександра Реви) +7 916 188-10-57
- Анфіса Чехова +7 925 333 13 33
- Яна Рудковська +79859209050
- Ольга Бузова (Тарасова) +79057358575
- Любов Успенська +13108540927
- Табріз, менеджер Лєри Кудрявцевої +79852267676
- Льова, соліт гурту "Би-2" +79262172727
- Артем Качер +79167521200
- В'ячеслав Манучаров +79859990204
- Брендон Стоун +79660455637
- Анжеліка Варум +1 (954) 994-8547
Українські знаменитості, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та мовчать про війну в Україні:
- Анна Сєдокова +380939721083, +79057179966
- Євгенія, менеджерка українського коміка Антона Лірника який зараз в Росії та мовчить +380 95 673 9955
- Анна Асті +79299450718
- Артік +79670597093
- Sunsey (Андрій Запорожець) +380507759567
До речі, раніше до Мережі потрапив номер Світлани Лободи, після чого вона записала емоційне відео, де зі сльозами на очах прокоментувала війну в Україні. Щоправда, вона приховала можливість коментувати ролик.
"У мене в Києві сім'я: тато, сестра, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. І вони всі ховаються у гаражах, підвалах, у метро, бо вивезти ми їх поки що не можемо. Я вас дуже прошу. Ті, хто може зупинити цей жах. Ми всі малі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які керують долями і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Ми ж усі люди на планеті хочемо миру! Серед моїх підписників 10 млн росіян, я вас дуже прошу, я благаю вас, давайте всі зупинимося", - сказала Лобода.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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