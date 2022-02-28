Сєдокова, Успенська та Бузова: до Мережі злили нові телефони "друзів Путіна"

Можете зателефонувати їм, поки вони не встигли змінити свої номери.

В Україні продовжується флешмоб - "зателефонуй друзям Путіна".

Раніше до Мережі вже "зливали" телефони багатьох російських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також українських, які переїхали жити до Росії.

Тепер же сайт TSN.ua зміг відшукати номери інших медійників.

Російські знаменитості, які мовчать про війну або ж підтримують режим Путіна:

Анжеліка Рева (дружина коміка Олександра Реви) +7 916 188-10-57

Анфіса Чехова +7 925 333 13 33

Яна Рудковська +79859209050

Ольга Бузова (Тарасова) +79057358575

Любов Успенська +13108540927

Табріз, менеджер Лєри Кудрявцевої +79852267676

Льова, соліт гурту "Би-2" +79262172727

Артем Качер +79167521200

В'ячеслав Манучаров +79859990204

Брендон Стоун +79660455637

Анжеліка Варум +1 (954) 994-8547

Українські знаменитості, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та мовчать про війну в Україні:

Анна Сєдокова +380939721083, +79057179966

Євгенія, менеджерка українського коміка Антона Лірника який зараз в Росії та мовчить +380 95 673 9955

Анна Асті +79299450718

Артік +79670597093

Sunsey (Андрій Запорожець) +380507759567

До речі, раніше до Мережі потрапив номер Світлани Лободи, після чого вона записала емоційне відео, де зі сльозами на очах прокоментувала війну в Україні. Щоправда, вона приховала можливість коментувати ролик.

"У мене в Києві сім'я: тато, сестра, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. І вони всі ховаються у гаражах, підвалах, у метро, бо вивезти ми їх поки що не можемо. Я вас дуже прошу. Ті, хто може зупинити цей жах. Ми всі малі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які керують долями і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Ми ж усі люди на планеті хочемо миру! Серед моїх підписників 10 млн росіян, я вас дуже прошу, я благаю вас, давайте всі зупинимося", - сказала Лобода.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: