Сєрга нагадав, як Бардаш бив свою ексдружину, та пояснив, чому він не зрадник України

Сєрга нагадав, як Бардаш бив свою ексдружину, та пояснив, чому він не зрадник України

Український співак Коля Сєрга знову вирішив висловитися про скандальні заяви продюсера Юрія Бардаша щодо війни РФ в Україні.

Після вірша, який знаменитість запостив в сторіз, Коля записав відеозвернення у своєму Instagram.

Спершу зірка ошелешив заявою, що Юрій – не зрадник. Та він одразу пояснив свою думку.

"Зрадити можна лише тих, частиною кого ти є. А чи є Юра українцем? Чи є він частиною українського народу? Людина, яка втекла від війни, як тільки запахло смаженим і коли потрібно було обирати між совістю і угодництвом? Дії якої насичені злістю та ненавистю, людина, яка говорить із позиції "руского брата", людини, яка пропонує нам капітулювати", – заявив Коля.

Також Сєрга пригадав, як Бардаш бив скою колишню дружину Луну.

"А чи є українцем той, хто може підняти руку на жінку? І не просто підняти, а ще й регулярно її бити? Ні, такий хлоп не може бути українським мужчиною. Це – типовий росіянин, патріот своєї країни і свого народу. Тож, Юра, є прямі рейси із Тбілісі до Росії", – додав він.

Наприкінці зірка зачитав авторський вірш:

Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,

Переляканий з*бався на Шрі-Ланку,

Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,

Наче заєць у підпаленому лісі.

Твоя думка – плямочка на "простині",

Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,

Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,

Ти рабом був і помреш під гнітом страху.

У коментарях користувачі бурхливо відреагували за звернення кумира.

Коля! Ти сила!

Колю, ти просто вогонь! Влучно і стовідсотково, як завжди! Дякую!

Це пожежа!

Нагадаємо, днями Юрій Бардаш заявив, що вважає, що "потенціал РФ не зрівняється з жодною країною у світі", "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

Після цього його дружина Єлизавета натякнула про розлучення з одіозним продюсером.

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