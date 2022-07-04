Сєрга нагадав, як Бардаш бив свою ексдружину, та пояснив, чому він не зрадник України

Український співак Коля Сєрга знову вирішив висловитися про скандальні заяви продюсера Юрія Бардаша щодо війни РФ в Україні.
Після вірша, який знаменитість запостив в сторіз, Коля записав відеозвернення у своєму Instagram.
Спершу зірка ошелешив заявою, що Юрій – не зрадник. Та він одразу пояснив свою думку.
"Зрадити можна лише тих, частиною кого ти є. А чи є Юра українцем? Чи є він частиною українського народу? Людина, яка втекла від війни, як тільки запахло смаженим і коли потрібно було обирати між совістю і угодництвом? Дії якої насичені злістю та ненавистю, людина, яка говорить із позиції "руского брата", людини, яка пропонує нам капітулювати", – заявив Коля.
Також Сєрга пригадав, як Бардаш бив скою колишню дружину Луну.
"А чи є українцем той, хто може підняти руку на жінку? І не просто підняти, а ще й регулярно її бити? Ні, такий хлоп не може бути українським мужчиною. Це – типовий росіянин, патріот своєї країни і свого народу. Тож, Юра, є прямі рейси із Тбілісі до Росії", – додав він.
Наприкінці зірка зачитав авторський вірш:
Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,
Переляканий з*бався на Шрі-Ланку,
Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,
Наче заєць у підпаленому лісі.
Твоя думка – плямочка на "простині",
Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,
Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,
Ти рабом був і помреш під гнітом страху.
У коментарях користувачі бурхливо відреагували за звернення кумира.
- Коля! Ти сила!
- Колю, ти просто вогонь! Влучно і стовідсотково, як завжди! Дякую!
- Це пожежа!
Нагадаємо, днями Юрій Бардаш заявив, що вважає, що "потенціал РФ не зрівняється з жодною країною у світі", "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".
Після цього його дружина Єлизавета натякнула про розлучення з одіозним продюсером.
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