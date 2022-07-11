Сєрга розповів, що Шон Пенн хоче піти воювати проти окупантів

Як розповів Коля, який служить в лавах тероборони, з американською знаменитістю вони потоваришували.

Ба більше, Сєрга розповів, що з Шоном вони обговорювали й службу. До слова, Пенн хоче піти воювати з російськими окупантами та просив Колю допомогти йому з цим.

"Я їздив у складі пресгрупи. Подружився з ним. Дуже-дуже він крутий. Дуже залучений не лише знімати документальне кіно, людина активно хоче бути залученою і до воєнних дій. Він каже: "Мене ніхто не відпустить воювати. Може, через тебе можна?". Я кажу: "Потім поговоримо", - розповів співак в інтерв'ю проєкту "Гроші".

Шон Пенн і Коля Сєрга / Фото: instagram.com/vony_razom

Зазначимо, Шон Пенн хоче розповісти широкому загалу про події, які нині відбуваються в Україні. Тому він знімає документальний фільм про війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Нині Пенн їздить містами України та на власні очі бачить, які жахіття роблять окупанти.

А нещодавно виявилося, що Шон Пенн навіть носить патріотичний одяг. Так, під час візиту до Дніпра зірка був взутий у берці з написом "Слава Україні".

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