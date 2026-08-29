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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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68
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Сильвестр Сталлоне готується до весілля доньки: Софія оголосила про заручини

Зірковий батько вже привітав пару та навіть опублікував сімейне фото з майбутнім зятем. А от раніше доньки актора розповідали, що далеко не всі їхні залицяльники наважувалися пережити знайомство зі Сильвестром.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Сильвестр Сталлоне з донькою Софією

Сильвестр Сталлоне з донькою Софією / © instagram.com/officialslystallone

Старша донька Сильвестра Сталлоне Софія оголосила про заручини з коханим Майклом Шіганом, який, схоже, вже зумів завоювати прихильність легендарного актора.

Радісною новиною 30-річна Софія поділилася у своєму Instagram. Донька зірки показала серію кадрів із особливого вечора, коли отримала пропозицію руки та серця. Для освідчення Майкл обрав романтичну атмосферу з безліччю свічок і білих квітів. За вікном розкинулося нічне місто, а сама пара не приховувала емоцій. На одному зі знімків закохані, ймовірно, одразу після освідчення, стоять на колінах і міцно обіймаються. Згодом Софія та її наречений влаштували фотосесію на терасі.

«Назавжди з моїм найкращим другом», — коротко й зворушливо підписала світлини Софія.

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Окрему увагу шанувальників привернула розкішна каблучка, яку Майкл подарував коханій. Однак не менш емоційною стала реакція родини нареченої. Молодші сестри Софії написали привітальні коментарі нареченим.

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Та, мабуть, найважливішу реакцію Майкл Шіган отримав від майбутнього тестя. Сильвестр Сталлоне також публічно привітав доньку та її обранця, оприлюднивши сімейне фото разом із дружиною, Софією та майбутнім зятем.

«Ми просто в захваті від заручин нашої доньки Софії з Майклом!» — поділився актор.

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Допис Софії Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Нагадаємо, нещодавно дружина Сильвестра Сталлоне показала його одразу з трьома доньками і який вигляд з ним мала в молодості.

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