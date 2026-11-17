Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук повідомила про свято у родині.

17 листопада син зірки Гліб святкує день народження. Йому виповнилося 11 років. Анна у відвертому дописі поділилася, що попередній рік життя сина виявився не з легких. Вона помічала у ньому різкий прояв характеру й яскраві ознаки перехідного віку.

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«Мій Глібе, мій перший син!!! Сьогодні тобі 11 років. Якщо чесно, цей твій 10-й рік для мене був найважчий. Всі 10 років ти був ніжний, мій захисник, а тепер трохи колючкою став. Сперечаєшся з вчителями, зі мною, з бабусею, але, що найцікавіше, потім тобі стає неприємно від цього і ти тихенько можеш плакати через те, що неслухняний.

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А це означає, що я виховала хорошу дитину, справжнього чоловіка і зараз просто ти пізнаєш цей світ вже по-дорослому тому і так поводишся. Я знаю, що це ненадовго. Єдине, що хочу тобі сказати, я тебе люблю всяким: і хорошим, і злим. Обожнюю безмежно — твоя мама», — зворушила акторка.

Анна Саліванчук з сином Глібом / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / © instagram.com/salivanchuk.anna

Проте Саліванчук запевнила, що любитиме сина будь-яким. Крім того, дала Глібу одразу декілька життєвих настанов. Зокрема, щоб він ніколи не забував про маму поруч, не боявся помилок і був собою. Ба більше, до порад додала уміння поважати жінок, цінувати родину, тримати слово і перепрошувати за потреби.

Акторка назвала іменинника «одним із найбільших подарунків долі». І у такий особливий день на Гліба чекав торт, який був оздоблений солодкими грошовими купюрами. Та після задування свічок 11-річний юнак зізнався, що такий декор йому був не до вподоби.

Анна Саліванчук з сином

До того ж іменинника у такий особливий день спіткала хвороба. Вночі йому різко стало зле й температура була 39 градусів. Тож на ранок зіркова мама вимушена була везти Гліба до лікаря. Та вже ввечері у іменинника заплановано святкування у колі друзів.

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«11 років тому о 1:30 ночі у мене відійшли води, а сьогодні у 40 кг хлопа була температура 39,3. Ось так почалося святкування. Ми не в школу, ми до лікаря. Сьогодні ввечері у Гліба невелике святкування у квест-кімнаті: він і три друга», — поділилася артистка.

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