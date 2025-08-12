Син Бекхемів показав кадри з другого весілля з дружиною і спантеличив відсутністю батьків

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії показав кадри з другого весілля з дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц.

На початку серпня стало відомо, що подружжя, яке вже два роки перебуває в шлюбі, поновили весільні обітниці. А це ж виявилося, що вони ще й організували імпровізоване друге весілля.

Нікола Пельтц одягнула білу весільну сукню. Що цікаво, саме в ній свого часу мама акторки виходила заміж. Образ Нікола доповнила вельоном. Тим часом Бруклін одягнув чорний костюм та білу сорочку.

Також було продовження вечірки після того, як пара поновила весільні обітниці. Там Пельтц вже переодягнулася та постала перед гостями в блакитній сукні.

На особливе свято закохані запросили найближчих та найрідніших. Однак користувачів спантеличило, що взагалі нікого не було з членів родини Бекхемів, хоча як батьки Пельтц розділили з подружжями цей святковий день. Це вчергове підтверджує те, що в Брукліна серйозні непорозуміння із мамою та батьком.

Зазначимо, про конфлікт сім'ї Бекхемів зі старшим сином заговорили ще навесні. Спочатку подейкували, що непорозуміння виникли через те, що Бруклін посварився з братом Ромео. Нібито той почав стосунки з його колишньою дівчиною.

Однак згодом заговорили й про те, що насправді не ладнають між собою Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц. До речі, ходили чутки, що свого часу дизайнерка зіпсувала весілля сина, адже невістка обрала сукню не від її бренду. Тоді ж Вікторія нібито підлаштувала так, аби станцювати танець сина з мамою під ту пісню, під яку він мав виконати перший весільній танок із дружиною. Подейкували, що Нікола тоді навіть плакала.