Дата публікації
Категорія
Гламур
Син Бекхемів показав кадри з другого весілля з дружиною і спантеличив відсутністю батьків

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц поновили весільні обітниці та показали, як це було. Користувачів здивував один нюанс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії показав кадри з другого весілля з дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц.

На початку серпня стало відомо, що подружжя, яке вже два роки перебуває в шлюбі, поновили весільні обітниці. А це ж виявилося, що вони ще й організували імпровізоване друге весілля.

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нікола Пельтц одягнула білу весільну сукню. Що цікаво, саме в ній свого часу мама акторки виходила заміж. Образ Нікола доповнила вельоном. Тим часом Бруклін одягнув чорний костюм та білу сорочку.

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Також було продовження вечірки після того, як пара поновила весільні обітниці. Там Пельтц вже переодягнулася та постала перед гостями в блакитній сукні.

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Друге весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

На особливе свято закохані запросили найближчих та найрідніших. Однак користувачів спантеличило, що взагалі нікого не було з членів родини Бекхемів, хоча як батьки Пельтц розділили з подружжями цей святковий день. Це вчергове підтверджує те, що в Брукліна серйозні непорозуміння із мамою та батьком.

На своє друге весілля Бруклін Бекхем чомусь не запросив батьків / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

На своє друге весілля Бруклін Бекхем чомусь не запросив батьків / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Зазначимо, про конфлікт сім'ї Бекхемів зі старшим сином заговорили ще навесні. Спочатку подейкували, що непорозуміння виникли через те, що Бруклін посварився з братом Ромео. Нібито той почав стосунки з його колишньою дівчиною.

Однак згодом заговорили й про те, що насправді не ладнають між собою Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц. До речі, ходили чутки, що свого часу дизайнерка зіпсувала весілля сина, адже невістка обрала сукню не від її бренду. Тоді ж Вікторія нібито підлаштувала так, аби станцювати танець сина з мамою під ту пісню, під яку він мав виконати перший весільній танок із дружиною. Подейкували, що Нікола тоді навіть плакала.

