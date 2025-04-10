Син Бекхемів показав небачені фото зі свого весілля і розсекретив, як привітав дружину з річницею

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

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Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда та дизайнерки Вікторії Бекхемів оголосив про особливе свято в його родині.

У Брукліна Бекхема та його дружини, американської акторки Ніколи Пельтц, річниця весілля. Так, минуло вже три роки, як закохані перебувають в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди особливої дати Бекхем-молодший присвятив обраниці святковий допис в Instagram.

Зокрема, Бруклін показав раніше небачені фото з їхнього весілля. На знімках гарні молодята позували у вишуканих вбраннях: наречений — в офіційному костюмі, а наречена — у білій розкішній сукні. Також Бекхем адресував обраниці теплі слова з привітаннями.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

“З третьою річницею, крихітко! Я кохаю тебе всім серцем! Мені так пощастило, що я можу проводити з тобою кожен день і прокидатися з твоїм красивим обличчям кожного дня, ти — мій світ! Я так тебе кохаю, Ніколо”, — звернувся до дружини Бруклін.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Також Бекхем розсекретив, як вітав дружину зі святом. Він підготував для обраниці сюрприз. На Ніколу вдома чекало чимало різних букетів квітів, до кожного з яких була прикріплена листівка з привітаннями.

Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц з річницею шлюбу / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, нещодавно учасниця шоу “Холостяк-12” Марина Голд оголосила про кардинальні зміни в особистому житті. Косметологиня зіграла весілля за кордоном і показала, яким було свято.