Син Бекхемів та його дружина Пельтц після двох років у шлюбі неочікувано поновили весільні обітниці

Бруклін Бекхем та Ніколи Пельтц / © Associated Press

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Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії неочікувано вирішив поновити весільні обітниці з дружиною.

Бруклін Бекхем та американська акторка Нікола Пельтц навесні відсвяткували третю річницю шлюбу. Проте 2 серпня закохані неочікувано вирішили знову дати одне одному весільні обітниці. Як повідомила джерело видання People, таким чином Нікола та Бруклін хотіли вчергове довести одне одному свою відданість та щирість кохання. Окрім того, поновлення весільних обітниць подарувало подружжю нові спільні спогади.

"Цей захід присвячений вшануванню кохання та відданості, які вони будували разом протягом багатьох років, та створенню спогадів, які залишаться з ними назавжди", - говорить джерело.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Зазначимо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц заручилися у липні 2020 року, а вже у квітні 2022-го відгуляли весілля. Свято організували в сімейному маєтку акторки в Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо, раніше лідер українського музичного гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець відповів, коли зіграє весілля зі своєю нареченою. Пара заручилася на початку липня в Карпатах.